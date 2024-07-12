المنذر الزنايدي: " عدد التزكيات التي تحصلت عليها في 24 ساعة بلغت 3125 "

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وكتب في صفحته الرسمية عل الفايسبوك التدوينة التالية " 3125 تزكية في يوم

شكرا من القلب سيل جارف من التزكيات "

أخبار ذات صلة: رئاسية 2024 : 42 شخصا قاموا بسحب استمارة التزكية في الداخل والخارج...

كشف الوزير الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية المنذر الزنايدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان عدد التزكيات التي تحصل عليها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 3125 تزكية.وكتب في صفحته الرسمية عل الفايسبوك التدوينة التالية " 3125 تزكية في يومشكرا من القلب سيل جارف من التزكيات "

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وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، أفادت يوم أمس الخميس، بأن عدد الأشخاص الذين قاموا بسحب استمارة التزكية بلغ إلى غاية منتصف نهار اليوم 42 شخصا في الداخل والخارج.



وأضافت في تصريحاعلامي، أن هذا العدد شمل من تقدموا بصفة شخصية أو من تقدموا نيابة عن المترشح المحتمل بمقتضى "توكيل قانوني وخاص" لدى المقر المركزي للهيئة ومقرات الهيئات الفرعية في الداخل أو مقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.



ونفت عضو الهيئة أي علاقة للهيئة بالقائمة التي تم تداولها، أول أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ضمت 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن تلك القائمة ليست القائمة المعتمدة لدى الهيئة كما أنها لم تصدر عنها ولم تثبت صحتها.



كما أوضحت أن الهيئة ارتأت أن لا تقبل إلاّ "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية المعنية أو المحرر لدى عدل إشهاد، والذي يكون موضوعه سحب استمارة التزكية لإعداد ملف الترشح للانتخابات الرئاسية ، مؤكدة أن الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام



وأضافت أن الشكليات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء على مطلب الترشح أو التوكيل القانوني لمن سيتقدم بترشح في حق أحد المترشحين أو سحب ملف الترشح وردت جميعها في نص القانون الانتخابي منذ 2014 ولم يتم إدخال أي تغيير عليها.



وفي سياق متصل أفادت العبروقي بأن امكانية نشر قائمة التزكيات يهدف لضمان شفافية الانتخابات دون المساس بالمعطيات الشخصية للمواطنين كالاكتفاء بنشر الأرقام الثلاث الأخيرة من بطاقة التعريف الوطنية على سبيل المثال.

