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سعيّد يدعو الي التحسب لكل الاعمال الاجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار في أفق تنظيم الانتخابات

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 00:24 قراءة: 0 د, 32 ث
      
استقبل الجمعة 5 جويلية، رئيس الجمهورية وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.

ودعا رئيس الدولة إلى التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية.

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وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان، وأكّد على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة.


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