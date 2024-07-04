مقرين :محاصرة عناصر اجرامية خطيرة من أجل اقتحام محل الغير والسرقة

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تمكنت مساء أمس الفرقة السابعة إثر حملة أمنية على مستوى محطة الأرتال قنطرة مقرين الرياض المعروفة من النقاط السوداء في محال السلب و السرقة أسفرت عن إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل ، إقتحام محل الغير، العنف الشديد،التدليس، بطاقة جلب، السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

