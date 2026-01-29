الدورة الرابعة من المعرض المغاربي للسلامة السيبرنية والحوسبة السحابية من 10 الى 12 فيفري 2026

تنتظم الدورة الرابعة من المعرض المغاربي للسلامة السيبرنية والحوسبة السحابية MCCE 2026"" من 10 الى 12 فيفري 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس.وتعد هذه الدورة بمثابة فضاء للتبادل والتفكير الاستراتيجي حول رهانات السلامة السيبرنية والحوسبة السحابية وحماية المنظومات المعلوماتية.ويجمع هذا الحدث الذي من المنتظر ان يشارك فيه 29 عارضا ويستقبل زهاء 750 زائرا، اساسا، ادارات النظم المعلوماتية والمسؤولين عن سلامة النظم المعلوماتية والسلامة السيبرنية واصحاب القرار ومسؤولين في قطاعات الصناعة والخدمات الى جانب خبراء في مجالات السلامة السيبرنية.وينتظر ان يشهد هذا اللقاء على مدى ايامه الثلاثة، تقديم حوالي 40 مداخلة وتنظيم 33 ورشة، وفق المعطيات الواردة على موقع المعرض.