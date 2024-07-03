المستشهر الجديد للنادي الإفريقي Fergie Chambers: "انا مسلم من داعمي القضية "‎

قال المستشهر الجديد للنادي الإفريقي فيرجي شامبرز أنه لا علاقة له باسم الشركة المتداول على أنها الطرف الثاني في العقد مع الفريق.

وتابع في تغريدة على تويتر إنه سيدعم الإفريقي بصفة فردية ولا علاقة لشركة عائلته بعقد الرعاية.



وأضاف "أنا سأرعى النادي الإفريقي بصفة فردية، وسنقوم بإنشاء شركة هنا لتطوير الرياضة في تونس.”



I am very happy to clarify that I am the US investor in Club Africain.



Cox the company has nothing to do with the deal. That’s my family’s company; I’m not associated.



I am sponsoring as an individual, & we will create a company here for the development of sport in Tunisia. — Fergie Chambers 🇵🇸🇷🇺🇹🇳 (@jccfergie) July 2, 2024

Pour le Club African, l’investisseur est James Cox Chambers Jr aka Fergie Chambers héritier de Cox un “communiste muslman” vivant en Tunisie.

La transaction n’a aucun lien avec l’entreprise Cox ce dernier étant en relation conflictuelle avec eux. https://t.co/lo06iXjWBS pic.twitter.com/MbMGwdypkA — Flayou (@aliasflayou) July 2, 2024

من هو فيرجي تشامبرز؟

وقال “أنا مسلم، لقد غادرت الولايات المتحدة لأنني لا أستطيع العيش في بلد يدعم الإبادة الجماعية. أنا مؤيد جدًا للمقاومة الفلسطينية، ولثقافة وتقاليد النادي الإفريقي كنادي للشعب، ولهذا أرغب في مساعدة استعادة أمجاده. ”وبين أنه أراد نفي ما تم تداوله بشأن استيلاء أمريكي على الإفريقي ...وقال "هذا ليس صحيحًا على الإطلاق... أنا أحب الرياضة، وأنا ممتن إلى الأبد لتونس لاستقبالها لي، وأنا فخور بأي ارتباط مع عشاق هذا النادي الشهير.وكان مصدر من الهيئة التسييرية للنادي الإفريقيكشف لموزاييك يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 أن إدارة الفريق توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة أمريكية على ملك رجل أعمال من أجل إمضاء عقد استشهار ورعاية يمتد لأربع سنوات.وسيحصل النادي الإفريقي على مبلغ قدره 4 ملايين دولار في السنة ( 12.5 مليون دينار تونسي سنويا)، مقابل العقد الذي يمتد لأربع سنوات، وهو ما يعني حصول النادي على 16 مليون دولار طيلة مدة العقد (50 مليون دينار تونسي)، بحسب مصدر من النادي الإفريقي، علمًا أنه قد تم أيضًا تحويل جزء من المبلغ إلى حسابات النادي يوم الجمعة الماضي.وسيكون تجديد العقد مرتبطًا بعدّة شروط من بينها النتائج الرياضية للفريق وأهمها التواجد في المراكز الأولى في الترتيب، مع شرط الاستقرار الإداري من خلال تواجد هيكل دخيل على رأس الهيئة المديرة، بحسب ما أكده مسؤول من النادي الإفريقي لموزاييك.ومن المنتظر أن يصل مُمثّل الشركة الأمريكية في الساعات القادمة إلى تونس من أجل الإمضاء على العقد، في انتظار أن يتم أيضًا الإعلان عن عقد الرعاية عبر الصفحة الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي، بحسب ما أفاد به مسؤول من الهيئة التسييرية لموزاييك.ووفق موقع “زاجل” فان الأمريكي فيرجي تشامبرز مقيم منذ مدة قصيرة في تونس وقد قام بتسوغ عقار في ضاحية سيدي بوسعيد على وجه الكراء يبدو أنه على ملك مسيّر سابق في النادي الإفريقي.وتؤكد بعض المصادر أن فيرجي تشامبرز هو جيمس كوكس تشامبرز الابن (من مواليد 1985)، وهو أحد ورثة عائلة كوكس، التي تستمد ثروتها من شركة كوكس إنتربرايز.قضى طفولته في بروكلين، نيويورك، بشكل رئيسي مع والدته، حيث انفصل والديه عندما كان عمره عامين.وكان تشامبرز يمتلك جزءًا من شركة العائلة قبل الانسحاب في عام 2023 مقابل تعويض يقدّر بما لا يقل عن 250 مليون دولار.ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كان تشامبرز متزوجًا لأول مرة من امرأة روسية وعاشا في روسيا لبعض الوقت بعد عام 2008، ولديهم ثلاثة أطفال معًا.ثم التقى بزوجته الثانية في أتلانتا بعد عودته من روسيا في عام 2013، وفي فيفري 2024، تزوج من ابنة المخرج جوليان شنابل ولديهما ابن واحد.