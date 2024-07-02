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رياض الشعيبي: النهضة مستعدة بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر دعم مرشح ديمقراطي

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 11:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشف القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في حوار عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام أن الحركة مستعدة بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر دعم مرشح ديمقراطي.
وأضاف " الإنتخابات في النهاية تشكل فرصة حقيقية لاستعادة المسار الديمقراطي".
وشدد على أن الحركة لا يمكن في النهاية أن تكون جزءا من مسرحية انتخابية لذلك نشدد على أهمية نزاهة عملية التصويت.

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