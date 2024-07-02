رياض الشعيبي: النهضة مستعدة بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر دعم مرشح ديمقراطي

كشف القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في حوار عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام أن الحركة مستعدة بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر دعم مرشح ديمقراطي.وأضاف " الإنتخابات في النهاية تشكل فرصة حقيقية لاستعادة المسار الديمقراطي".وشدد على أن الحركة لا يمكن في النهاية أن تكون جزءا من مسرحية انتخابية لذلك نشدد على أهمية نزاهة عملية التصويت.