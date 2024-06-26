المهدية : طفل 13 سنة يقتل شقيقة بطريقة بشعة.. دكتور فريد بن جحا يوضح

قال الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية د فريد بن جحا في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن طفلا يبلغ من العمر 13 قتل شقيقه البالغ من العمر 15 سنة.ووفق المعطيات فإن الشقيقان دخلا في خلاف تطور لمشاجرة ما دفع الشقيق الأصغر لرشق شقيقه بمقص على مستوى القلب ما أدى لوفاته.وقد تم ايقاف الشقيق الصغير ونقل جثة شقيقه للتشريح.