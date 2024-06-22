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مسؤولان بالصندوق الوطني للتأمين على المرض امام الدائرة الجنائية

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 10:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
احضرت أول أمس الخميس 20 جوان 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة موظفان بالصندوق الوطني التامين على المرض اتهما بالاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من اموال الصندوق...

وحضر الممثل القانوني للصندوق الوطني التامين على المرض وطلب التاخير لتقديم الطلبات المدنية ،وطلب محامو المتهمين الافراج عن موكليهم وقد قررت هيئة الدائرة رفض مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

...

وقد انطلقت التتبعات في ملف القضية خلال سنة 2022 بعد أن اكتشفت لجنة التفقد وجود استيلاءات مالية هامة من اموال الصندوق الوطني للتأمين على المرض ...


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