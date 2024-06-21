مائدة مستديرة حول مكافحة التدخين... مكافحة التدخين: استراتيجيات حديثة للحد من انتشاره بين غير المدخنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675867620fc91.00120544_ikonqhemlfgpj.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يُنظم في 31 ماي من كل عام، نظمت المنصة الطبية Med.tn يوم الخميس 6 جوان 2024 مائدة مستديرة علمية أدارها طبيبان بارزان حول موضوع "مكافحة التدخين: النهج والاستراتيجية التي يجب اعتمادها للحد من تأثير التدخين على غير المدخنين".



افتتح الدكتور سليم طنبورة، طبيب عام، النقاش بإلقاء الضوء على مدى تعقيد إدمان السجائر وأهمية التوعية والتعليم المبكر لدى الشباب، حتى يتمكنوا من تطوير آليات الدفاع والحماية لتجنب الوقوع في التدخين الإيجابي والسلبي.





...



خلال مناقشته حول دعم الإقلاع عن التدخين، أشار الدكتور سليم طنبورة إلى أهمية تسهيل الوصول إلى علاجات بدائل النيكوتين. كما أكد على توفر أساليب متعددة للإقلاع من التدخين أثبتت نجاحها، كالاستشارات النفسية والوخز بالإبر واستخدام لصقات النيكوتين، بالإضافة إلى التبغ الساخن كخيار بديل. وعلى الرغم من أن التبغ المسخن يُعتبر بديلًا فعالًا للسجائر، إلا أنه ليس مناسبًا لأولئك الذين لم يدخنوا من قبل، أو الذين توقفوا عن التدخين، أو الأشخاص الذين لم يصلوا للسن القانوني لاستهلاك التبغ والنيكوتين. وأضاف أن الوصول إلى هذه البدائل يتسم بالتحديات المالية التي تحول دون رعاية الدولة للأفراد، مما يسهم في إهمال المرضى وتعريضهم للوحدة والإحباط في مواجهة تحديات إقامة معركة طويلة ضد التدخين.



في نفس السياق، ذكرالدكتور ذاكر الهذيب، المختص في أمراض القلب والأستاذ السابق بكلية الطب بتونس وبالمستشفى العسكري، إلى وسائل الانسحاب من التدخين من خلال التشجيع على استخدام منتجات بديلة لفترة معينة. أظهرت السيجارة الإلكترونية نفسها في السنوات الأخيرة كوسيلة فعالة لتقليل الآثار الضارة للسجائر التقليدية على الصحة، وتسهم، على نطاق معين، في الحد من آثار التدخين السلبي. بالفعل، وعلى عكس الدخان الناتج عن السجائر التقليدية، يحتوي بخار السجائر الإلكترونية عمومًا على مواد سامة أقل، مما يوحي بأنها قد تشكل خطرًا أقل على الأشخاص الذين يتعرضون لهذا البخار في الهواء.



وأعلن أنه "بحسب العديد من الدراسات العلمية، بما في ذلك دراسة جمعية القلب الأمريكية التي شملت أكثر من 24 ألف مشارك ونُشرت في المجلة الطبية Circulation في ماي 2022، فإن استخدام السجائر الإلكترونية ارتبط بانخفاض يصل إلى 40% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالتدخين التقليدي". ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ويدخنون في نفس الوقت يواجهون نفس خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل المدخنين التقليديين. وأضاف: "إذا اختار المدخن استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، فمن المهم اختيار مستوى النيكوتين المناسب لاحتياجاته، لتجنب اللجوء إلى السجائر التقليدية خلال فترة انتقاله إلى التدخين الإلكتروني".



شدد الدكتور لهيذب على أهمية توفير جرعات مختلفة من النيكوتين للمدخنين على المدى الطويل، بهدف تخفيف استهلاكهم تدريجياً، مع التحذير من التغليف والألوان الجذابة التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية. يسعى الهدف إلى تحقيق وقف التدخين دون استبدال السجائر التقليدية بالسجائر الإلكترونية.



وفقًا للدكتور لهيذب، تتجاوز التكاليف التي تتحملها الدولة في الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بكثير تكاليف توفير بدائل النيكوتين مثل العلكة واللصقات للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين. لا ينبغي أن تقتصر البدائل على أجهزة النيكوتين فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا عيادات الإقلاع عن التدخين والوخز بالإبر والتنويم المغناطيسي. كل مدخن يحتاج إلى نهج فريد من نوعه. ينبغي أن تكون مكافحة التبغ استراتيجية قومية، حيث يمكن للمتخصصين والباحثين تقديم اقتراحات، يجب كذلك أن يكون لها الدعم الرسمي والمؤسسي من الحكومة.



في الختام، طرح خبراؤنا نهجًا عالميًا لتعزيز الإقلاع عن التدخين، مؤكدين على أهمية التوعية في مكافحة التدخين عبر تثقيف الأجيال الجديدة منذ الصغر. يهدف هذا النهج إلى بناء مجتمع واعٍ ومرن يواجه هذا التهديد بفعالية ويحقق صحة عامة قوية.

