مطار تونس قرطاج... احكام بين 20 و30 سنة سجنا وخطايا مالية لشبكة دولية لتهريب المخدرات لتونس

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قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا وبخطية قدرها 100 الف دينار في حق فتاة ضبطت بحوزتها كمية من مخدر الهروين خلال عودتها من احدى الدول الاوروبية بمطار تونس قرطاج..



هذا وقضت المحكمة بالحكم ب30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زعيم عصابة تهريب تلك المخدرات من اروبا الى تونس وفي حق 3 من مساعديه وتخطئة كل واحد منهم ب100 الف دينار ...





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وكشفت الابحاث ان أفراد تلك العصابة كانوا يستغلون الفتاة في تهريب المخدرات من أوروبا الى تونس وتسليمها لمروجي المخدرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.....

