تفكيك وفاق مختص في ترويج المخدرات وحجز 1170 قرص مخدر نوع اكستازي بالمتلوي (الحرس الوطني)

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افادت الادارة العامة للحرس الوطني ان وحدات الحرس الوطني بالمتلوي بولاية قفصة تمكنت من تفكيك وفاق مختص في ترويج المخدرات وحجز 1170 قرص مخدر نوع اكستازي والاحتفاظ بثلاثة اشخاص مورطين في هذه الشبكة وإدراج شخص رابع بالتفتيش.



واشار بلاغ صادر عن الحرس الوطني اليوم الاثنين ان وحدات فرقة شرطة النجدة وفرقة الشرطة العدلية وفرقة الطريق العمومي و فرقة الإرشاد بالمتلوي تمكنت من ضبط شخص (موظف) على متن سيارته الخاصة بحوزته 100 قرص مخدر نوع "اكستازي" داخل كيس بلاستيكي وذلك اثر تفتيشه وتفتيش سيارته.

واضاف البلاغ انه أمكن بالتنسيق مع النيابة العمومية بقفصة، حجز 1060 قرص مخدر نوع اكستازي بمحل سكن هذا الشخص إضافة إلى القبض على بقية أفراد الشبكة (رجل وشقيقته) وحجز4 أقراص مخدرة ومبلغ مالي قدره 4 الاف دينار من عائدات الترويج وعدد من شرائح النداء تستعمل في عملية ترويج المخدرات.



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واضاف البلاغ انه بتعميق التحريات وسماع جميع الأطراف تبين ضلوع شخص رابع وهوموظف معزول ومتواجد بالخارج ومحل 3 مناشير تفتيش، في عملية التزويد بالأقراص المخدرة عن طريق مركب لنقل الأشخاص لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وقد اذنت النيابة العمومية بقفصة اثر مراجعتها بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين وفاق لتوريد وترويج ونقل وبيع وحيازة ومسك بنية الاتجار والاتجار بمواد مخدرة" وإدراج شخص رابع بالتفتيش والأبحاث متواصلة.





