مدير شركة اللحوم: تدافع في نقطة البيع بالشركة وتم بيع ألف أضحية في يومين

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أكد طارق بن جازية الرئيس المدير عام لشركة اللحوم، اليوم الإثنين 10 جوان 2024، خلال مداخلته في ماتينال اذاعة IFM أنه تم الانطلاق في بيع أضاحي العيد بنقطة البيع بشركة اللحوم يوم السبت الفارط وبسعر 21.900 كغ الحي.

وأشار بن جازية إلى أن الاقبال كان كثيفا خلال نهاية الأسبوع على شراء الأضاحي مما خلق تدافعا كبيرا بين المواطنين.



وأوضح أن شركة اللحوم قامت بتوفير أضاحي متنوعة من حيث الميزان من 35 كغ إلى 60 كغ، مشيرا إلى أنه تم بيع حوالي ألف أضحية خلال اليومين الفارطين.



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وأبرز أن 3 آلاف أضحية مازالت متوفرة لدى شركة اللحوم إلى غاية يوم السبت المقبل.

وأبرز أن 3 آلاف أضحية مازالت متوفرة لدى شركة اللحوم إلى غاية يوم السبت المقبل.