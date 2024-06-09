بيان حركة الشعب حول مجزرة النصيرات في فلسطين

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أدانت حركة الشعب بشدة "المجازر الصهيونية التي يرتكبها المحتل ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء أمام عجزه على مواجهة المقاومة في غزة وكل فلسطين"، داعية الشعوب في كل الوطن العربي للخروج إلى الشوارع تنديدا بهذه الجرائم ودعما لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر.



وحذرت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، النظام الرسمي العربي من "مغبة الاستمرار في التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وسيطا نزيها في الوقت الذي توفر فيه هذه الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على أهلنا في غزة والضفة والقدس وكل فلسطين".





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ونددت بما وصفته ب"تخاذل النظام الرسمي العربي وتآمره على المقاومة الباسلة وعدم اكتراث العالم بما يجري في فلسطين وغزة خصوصاً من جرائم يومية في حق العزل من الشيوخ والنساء والأطفال"، وبإقدام الكيان الصهيوني بمشاركة آلة الحرب الأمريكية والغربية على استهداف مدينة النصيرات في المحافظة الوسطى من قطاع غزة والتي راح ضحيتها ما يزيد عن مائتي شهيد و 400 جريح حالة أغلبهم خطيرة.

واعتبرت الحركة أن تمكن العدو الصهيوني من تحرير أربع من الأسرى ،بعد قرابة 8 أشهر من الحرب والدمار والمجازر، لا يمكن أن يحجب ما كبدته المقاومة الباسلة لجيش العدو من خسائر وعدد كبير من القتلى.