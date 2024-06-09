Babnet

الأسعد الذوادي: شبكات سمسرة في الملفات الجبائية تدخلت لإسقاط ديون عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66655d881e7cd2.11038201_fqenkpigolmjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Juin 2024 - 08:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد الأسعد الذوادي، رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية أن خسائر الخزينة العامة تقدر بعشرات آلاف المليارات جراء الفساد الجبائي.

وبين ضيف اذاعة الجوهرة أنه تمّ منح امتيازات مالية و جبائية أفضت الى خسائر كبيرة في الخزينة، مضيفا أن هناك شبكات سمسرة في الملفات الجبائية تدخلت لإسقاط ديون عمومية يديرها دخلاء شرعت لهم مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية في فصولها 39، 42، 118، 120،130 التدخل.
كما أردف أن الضغط الجبائي في تونس يتجاوز 50% ، خاصة بعد ما اعتبره سلعنة الخدمات العامة موضحا أن المؤسسة الإقتصادية تُقتل بدم بارد بواسطة أعباء أقوى من طاقتها.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288983


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 16:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*