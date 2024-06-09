الأسعد الذوادي: شبكات سمسرة في الملفات الجبائية تدخلت لإسقاط ديون عمومية

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أكد الأسعد الذوادي، رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية أن خسائر الخزينة العامة تقدر بعشرات آلاف المليارات جراء الفساد الجبائي.



وبين ضيف اذاعة الجوهرة أنه تمّ منح امتيازات مالية و جبائية أفضت الى خسائر كبيرة في الخزينة، مضيفا أن هناك شبكات سمسرة في الملفات الجبائية تدخلت لإسقاط ديون عمومية يديرها دخلاء شرعت لهم مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية في فصولها 39، 42، 118، 120،130 التدخل.

كما أردف أن الضغط الجبائي في تونس يتجاوز 50% ، خاصة بعد ما اعتبره سلعنة الخدمات العامة موضحا أن المؤسسة الإقتصادية تُقتل بدم بارد بواسطة أعباء أقوى من طاقتها.



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