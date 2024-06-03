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فظيع في الجبل الأحمر : يستدرج شابا الى منزله يذبحه ويخرب له جسده بالطعنات !!!

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 14:10 قراءة: 0 د, 28 ث
      
باب نات - تمكن يوم الجمعة اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف زمني وجيز من اماطة اللثام عن جريمة قتل بشعة للغاية حيث القوا القبض على الجاني وهو عنصر سلفي تكفيري استدرج شابا الى داخل منزله ثم ذبحه وخرب له جسده بالطعنات ..

ووفق ما توفر من معطيات فأن التكفيري اعترف بما نسب إليه وبين ان الهالك جاره وقد كان دوما يسب الجلالة والرسول فقرر استدراجه الى منزله حيث اوهمه باجراء الحجامة له ولما استلقى الشاب ونزع قميصة قام بذبحه وتخريب جسده بالطعنات .....

...

باستشارة النيابة اذنت اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها والاحتفاظ بالقاتل ...


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