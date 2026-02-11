Babnet   Latest update 15:06 Tunis

المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية يستعرض مخرجات العدد الخاص من مجلة "العمل والتنمية" حول حماية الطفولة

Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 14:22
      
ينظم، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع، مكتب اليونيسف بتونس، تظاهرة علمية، يوم 12 فيفري 2026 بمدينة العلوم، تخصص لاستعراض مخرجات العدد الخاص من مجلة "العمل والتنمية" حول حماية الطفولة.

ويسلط هذا الإصدار الضوء على تحديات الطفولة المعاصرة: من الهشاشة الاقتصادية إلى مخاطر الفضاء الإلكتروني وتعقيدات الذكاء الاصطناعي والبحث عن الأصول.


ودعا المعهد الباحثين والخبراء والناشطين من الممارسين وممثلين عن المجتمع المدني لإثراء الحوار حول تعزيز التكامل بين البحوث العلمية والممارسة الميدانية.
