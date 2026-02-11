المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية يستعرض مخرجات العدد الخاص من مجلة "العمل والتنمية" حول حماية الطفولة

ينظم، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع، مكتب اليونيسف بتونس، تظاهرة علمية، يوم 12 فيفري 2026 بمدينة العلوم، تخصص لاستعراض مخرجات العدد الخاص من مجلة "العمل والتنمية" حول حماية الطفولة.ويسلط هذا الإصدار الضوء على تحديات الطفولة المعاصرة: من الهشاشة الاقتصادية إلى مخاطر الفضاء الإلكتروني وتعقيدات الذكاء الاصطناعي والبحث عن الأصول.ودعا المعهد الباحثين والخبراء والناشطين من الممارسين وممثلين عن المجتمع المدني لإثراء الحوار حول تعزيز التكامل بين البحوث العلمية والممارسة الميدانية.