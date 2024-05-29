المنصري: سنقبل الترشحات للرئاسية ممن تتوفر فيه الشروط

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قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التليلي المنصري في برنامج ''موزاييك+'' يوم الأربعاء 29 ماي 2024 وجود تنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل لتحيين السجل العدلي وغيرها من المسائل التحضيرية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وأشار المنصري إلى أن الهيئة ستمهل المترشحين اجالا لتوفير جميع الشروط سواء الشكلية أو الموضوعية والتنسيق مع وزارتي الداخليي والعدل يتم بصفة يومية.



وحول وضعية مترشح في السجن لم يصدر فيه حكم بات، قال المنصري، ''هناك قواعد عامة ولنا شروط شكلية وموضوعية وهناك وثائق هامة وجب توفيرها في الملف الورقي وفي حال توفرت يتم قبوله المطلب وفي حال العكس يتم رفضه.. ولا مانع في ترشح شخص في السجن في حال توفرت فيه جميع الشروط والنص مكنه من ذلك أو من ينوبه، وسبق أن سجلنا ترشح شخص سجين في انتخابات 2019 ..''



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هيئة الانتخابات ستضع تطبيقة للتأكد من صحة وسلامة التزكيات



كما أكد محمد التليلي المنصري أن هيئة الانتخابات ستضع تطبيقة للتأكد من صحة وسلامة تزكيات المواطنين للرئاسية، وذلك تفاديا للتدليس.



وبخصوص الشروط المتعلقة بالتزكيات، ذكر المنصري بأنها واردة في القانون الانتخابي وبأنها تشمل شرط العشرة آلاف تزكية من مواطنين دون تعريف بالإمضاء أو تجميع تزكيات من 10 نواب بالبرلمان أو 10 تزكيات من نواب من المجلس الوطني للجهات والاقاليم أو اربعين رئيس مجلس جماعات محلية منتخبة وتشمل المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.



وسبق أن أفاد محمد التليلي المنصري بأنه ستتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسي في أقرب وقت مشيرا إلى الهيئة ستعقد مجلسا يوم السبت القادم للمصادقة على نتائج قرعة التجديد الدوري للمجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية والجهوية وفي الاثناء بالإمكان أن تتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما أكد محمد التليلي المنصري أن هيئة الانتخابات ستضع تطبيقة للتأكد من صحة وسلامة تزكيات المواطنين للرئاسية، وذلك تفاديا للتدليس.وبخصوص الشروط المتعلقة بالتزكيات، ذكر المنصري بأنها واردة في القانون الانتخابي وبأنها تشمل شرط العشرة آلاف تزكية من مواطنين دون تعريف بالإمضاء أو تجميع تزكيات من 10 نواب بالبرلمان أو 10 تزكيات من نواب من المجلس الوطني للجهات والاقاليم أو اربعين رئيس مجلس جماعات محلية منتخبة وتشمل المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.وسبق أن أفاد محمد التليلي المنصري بأنه ستتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسي في أقرب وقت مشيرا إلى الهيئة ستعقد مجلسا يوم السبت القادم للمصادقة على نتائج قرعة التجديد الدوري للمجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية والجهوية وفي الاثناء بالإمكان أن تتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.