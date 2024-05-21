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سارة الزعفراني الزنزري: نحو ربط مطاريْ تونس قرطاج والنفيضة بخط حديدي

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 22:14 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قالت وزيرة التجهيز والإسكان المكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري انه يجري العمل على توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وانشاء خطوط حديدية تربط مطار تونس بمطار النفيضة.
كما اشارت الى مشروع خطوط مترو جديدة باتجاه الضاحية الشمالية للعاصمة
وجاء ذلك في تصريح لـ "اقتصاد الشرق مع Bloomberg" بمناسبة مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران المدني التي تنتظم بالرياض من 20 إلى 22 ماي 2024 .
الجوهرة/Bloomberg
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