الترويج لمنتدى تونس للإستثمار TIF 21 في باريس وليون وروما.

إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بنائب رئيس منظمة الأعراف الفرنسية الدولية MEDEF Internationale Philippe GAUTIER الذي كان مرفوقا بعدد من مسؤولي مؤسسات فرنسية تنشط في قطاعات مختلفة وذلك في إطار المهمة الترويجية لمنتدى تونس للإستثمار TIF21.



وكان اللقاء الذي حضره سفير تونس بفرنسا والوفد المرافق ، فرصة تم خلالها التطرق إلى فرص الإستثمار والشراكة المتوفرة في بلادنا في جميع القطاعات وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع.





كما تم التعرض الى مميزات تونس في محيطها الإقليمي ما يجعل منها وجهة ومنصة إستراتيجية لاستقطاب الإستثمارات الدولية .ودعت فريال الورغي السبعي نائب رئيس المنظمة ومن خلاله المؤسسات الفرنسية لحضور فعاليات المنتدى والتعرف عن قرب على الفرص والامكانيات المتاحة.وفي مدينة ليون ،اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط ب Philippe MEUNIER النائب الأول لرئيس منطقة Auvergne Rhône-Alpes حيث تم بالمناسبة تنظيم لقاء حضره عدد من الفاعلين الإقتصاديين بالمنطقة و مسؤولي مجموعة من المؤسسات والشركات الناشئة وممثلي هياكل مساندة للقطاع الخاص.وكانت الجلسة فرصة للتحاور حول الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لمزيد تحسين مناخ الأعمال وفرص الإستثمار المتوفرة سواء من خلال الإستثمار المباشر أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه قدم مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب عرضا أبرز من خلاله فرص الإستثمار المتاحة خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة الى جانب ميزات تونس التفاضلية.هذا وقامت الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة إلى مجمع SERFIM العالمي متعدد الأنشطة والمجالات من ذلك مجال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات والصناعات التحويلية والأشغال العامة هذا بالإضافة الى زيارة إلى شركة PLYMOUTh المتخصصة في رسكلة وتثمين المواد البلاستيكية. و أكدت الوزيرة بالمناسبة لمسؤولي الشركتين على توفر الإمكانيات والفرص الحقيقية للإستثمار في تونس و لبناء شراكات مربحة تخدم مصالح جميع الأطراف ، داعية اياهم لحضور المنتدى والتعرف اكثر على هذه الفرص والامكانيات.وقد جرت اللقاءات بحضور القنصل العام لتونس بليون والوفد المرافق للوزيرة.وفي المحطة الأخيرة من المهمة الترويجية بالعاصمة الإيطالية روما ،اجتمعت فريال الورغي السبعي يوم الأربعاء 15 ماي الجاري بوزير المؤسسات والعلامة الإيطالي Adolfo URSO ، حيث شكل اللقاء الذي حضره سفير تونس بايطاليا ، فرصة تتطرق خلالها الجانبان إلى الافاق المتاحة لتعزيز التعاون في المرحلة القادمة في عديد المجالات الهامة كالطاقات المتجددة والبحث والتجديد والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية والتكوين المهني.و أكد الجانبان على تميز العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين و على الإرادة الثابتة التي تحدوهما لمزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها خاصة على مستوى الإستثمار و الشراكة و تطوير التبادل التجاري، خدمة للمصلحة المشتركة.كما انعقدت في إطار المهمة الترويجية ندوة اقتصادية تم تنظيمها بالتعاون بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وسفارة تونس بايطاليا وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP بمقر الصندوق .وقد حضر فعاليات هذه الندوة ، مسؤولون حكوميون وممثلو هياكل دعم ومساندة وعدد من الفاعلين الإقتصاديين الإيطاليين بالإضافة إلى رئيس منظمة الأعراف Confindustria Assafrica.و شهدت هذه الندوة تدخلات من الجانبين، التونسي والايطالي تناولت جملة من المواضيع الهامة من ذلك، سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية و فرص الإستثمار في تونس و آليات دعم الإستثمار والأعمال ودور الدبلوماسية الإقتصادية.وقد دارت على إثر المداخلات نقاشات تمحورت بالخصوص حول الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال ومنظومته وعلى الفرص المتوفرة للإستثمار المباشر في تونس خاصة في مجال الإقتصاد الأخضر و الطاقات المتجددة والصناعات المعملية وغيرها، إضافة إلى فرص إنجاز المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة الترويجية تم تنظيمها من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومكاتبها في البلدان المعنية و بالتعاون مع البعثات الديبلوماسية والمفوضية الأوروبية بتونس وبدعم من المؤسسة المالية الدولية IFC.