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ميناء حلق الوادي : أحكام بين 20 و30 سنة سجنا لشبكة نسائية تخصصت تهريب الهروين بهذه الطريقة

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 08:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب20 سنة سجنا في حق فتاة تنشط ضمن شبكة نسائية يتزعمها مهاجر مقيم باحدى الدول الاوروبية كان يستغلهن في تهريب مخدر الهروين بعد تجزئته واخفائه في سيارة ونقله وتهريبه من البلد الاجنبي الذي يقيم فيه الى تونس ...

وقد قضت المحكمة في حقه بالسجن لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل رفقة فتاتين محالتين بحالة فرار .

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وكشفت المتهمة الموقوفة خلال استنطاقها من قبل الدائرة الجنائية ان المتهم الرئيسي صديقها وقد اهداها السيارة المذكورة بمناسبة عيد ميلادها نافية علمها من كونها تحتوي على كميات كبيرة من الهروين وقد تفاجئت بتلك الكمية خلال حلولها بميناء حلق الوادي وتفتيشها وتفتيش السيارة ...


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