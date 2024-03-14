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نجيب الدزيري: المتٱمرون سيّبوا الخنزير في شارع الحبيب بورقيبة بعد حديث رئيس الجمهورية عن البلديات‎

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الخميس 14 مارس، كرونيكور اذاعة اي اف ام ان الخنزير الذي ظهر ليلة الاربعاء في شارع الحبيب بورقيبة يقف وراءه المتٱمرون والمناوئون حسب تعبيره.
واضاف الدزيري " الخنزير هذا سيبوه المتٱمرين في شارع الحبيب بورقيبة بعد حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن البلديات" معتبرا انه من المستحيل ان يكون الخنزير وصل الي وسط العاصمة من تلقاء نفسه.

وكان عديد النشطاء على موقع الفايسبوك تداولوا ليلة الاربعاء 13 مارس، فيديو لخنزير يتجول بشارع الحبيب بزرقيبة وسط العاصمة خلف عديد التفاعلات الساخرة... وقد وصف الاعلامي برهان بسيس هذا المشهد بانه افضل لقطة في مسلسلات رمضان لهذا العام
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