فقدان أربعة بحّارة قبالة سواحل طبلبة والبحث متواصل

أفاد، عضو المجلس المحلي بطبلبة، في تصريح لإذاعة، بفقدانقبالة سواحل مدينة، إثر تدهور الأوضاع الجوية وحالة البحر خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنوأوضح جمعة أن البحّارة المفقودين أبحروا خلالعلى متن مركب صيد، قبل أن تتفاقم التقلبات المناخية واشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ما حال دون عودتهم. وأضاف أن أغلب المفقودين، وهم من البحّارة ذوي الخبرة.وأشار إلى أنتسببتا في صعوبات كبيرة أمام محاولات التمشيط، سواء من قبل البحّارة أو فرق الإنقاذ، مبينًا أن الجهود متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى، مع ترجيحودعا عضو المجلس المحلي البحّارة إلى، والالتزام بالتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على الأرواح، معربًا عن أمله فيفي أقرب الآجال.