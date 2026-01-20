Babnet   Latest update 18:15 Tunis

فقدان أربعة بحّارة قبالة سواحل طبلبة والبحث متواصل

أفاد فوزي جمعة، عضو المجلس المحلي بطبلبة، في تصريح لإذاعة إذاعة الديوان، بفقدان أربعة بحّارة قبالة سواحل مدينة طبلبة من ولاية المنستير، إثر تدهور الأوضاع الجوية وحالة البحر خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن عمليات البحث ما تزال متواصلة.


وأوضح جمعة أن البحّارة المفقودين أبحروا خلال الليلة الماضية على متن مركب صيد، قبل أن تتفاقم التقلبات المناخية واشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، ما حال دون عودتهم. وأضاف أن أغلب المفقودين ينتمون إلى العائلة نفسها، وهم من البحّارة ذوي الخبرة.

وأشار إلى أن حالة البحر الهائجة وضعف الرؤية تسببتا في صعوبات كبيرة أمام محاولات التمشيط، سواء من قبل البحّارة أو فرق الإنقاذ، مبينًا أن الجهود متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى، مع ترجيح استئناف عمليات البحث المكثفة فور تحسّن الظروف الجوية.


ودعا عضو المجلس المحلي البحّارة إلى تجنّب الإبحار في مثل هذه الظروف، والالتزام بالتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على الأرواح، معربًا عن أمله في العثور على المفقودين في أقرب الآجال.
