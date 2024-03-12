هشام المدّب: 'سأترشّح للانتخابات الرئاسية..'

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أعلن المسؤول الأمني السابق، هشام المدّب، اليوم في برنامج "بوليتيكا" على اذاعة الجوهرة، نيته الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف أن لديه معرفة وخبرة واسعة بالشأن الإداري والأمني، وهو ما من شأنه أن يساعده كثيرا في إدارة دواليب الدولة.





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ونفى المدب أن يكون على علاقة بحركة النهضة أو أي حزب سياسي آخر، مؤكدا أنه "رجل وطن" وليس "رجل سياسة"، وفق قوله.



وتابع أنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإنه لن يحافظ على منظومة قيس سعيد وتنظيمه للحياة السياسية، وأنه سيقوم خلال 100 يوم الأولى بحلّ البرلمان وادخال بعض التعديلات على دستور 2014 وانتخاب مجموعة من القضاة لتشكيل المحكمة الدستورية.



كما أشار أيضا إلى أنه سيقوم بالإفراج عن الموقوفين لأسباب سياسية وإلغاء المرسوم عدد 54.



ونفى المدب أن يكون على علاقة بحركة النهضة أو أي حزب سياسي آخر، مؤكدا أنه "رجل وطن" وليس "رجل سياسة"، وفق قوله.وتابع أنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإنه لن يحافظ على منظومة قيس سعيد وتنظيمه للحياة السياسية، وأنه سيقوم خلال 100 يوم الأولى بحلّ البرلمان وادخال بعض التعديلات على دستور 2014 وانتخاب مجموعة من القضاة لتشكيل المحكمة الدستورية.كما أشار أيضا إلى أنه سيقوم بالإفراج عن الموقوفين لأسباب سياسية وإلغاء المرسوم عدد 54.