وزيرة الإقتصاد وسفير إيطاليا يؤكدان على الإرادة المشتركة لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي.

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التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الثلاثاء 12 مارس 2024 ب Alessandro Prunas سفير إيطاليا الجديد بتونس.



وكانت المقابلة فرصة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين الصديقين خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و كذلك الاستثمار والشراكة بالإضافة إلى برامج التعاون للفترةالقادمة.





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ونوهت فريال الورغي السبعي بالمستوى المرموق الذي بلغه التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة حرص الحكومة التونسية على مزيد توطيده بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية وكذلك المجالات ذات الإهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والتكوين المهني والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة و غيرها.



وعبرت وزيرة الإقتصاد والتخطيط في نفس السياق عن تطلعها لمزيد تطوير حجم الإستثمارات الإيطالية في تونس باعتبار ما يتوفر لدى الجانبين من إمكانيات و مزايا متعددة، وفي ضوء الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار.

من جانبه عبر Alessandro Prunas عن ارتياحه لتقدم مختلف برامج ومشاريع التعاون بين البلدين ، مشيرا الى الاهتمام الذي تحظى به تونس لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية وهو ما تعكسه النتائج المسجلة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وجدد Prunas التأكيد على إلتزام الحكومة الإيطالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي.