وزيرة الإقتصاد وسفير الإتحاد الأوروبي يؤكدان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين

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التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الجمعة 08 مارس 2024 ب Marcus Cornaro سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.



وكانت المقابلة مناسبة أكد خلالها الجانبان على تميز العلاقات القائمة بين تونس والإتحاد الأوروبي وعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

كما تم التطرق خلال اللقاء الي سير التعاون في الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة، حيث عبرت وزيرة الإقتصاد والتخطيط في هذا السياق عن ارتياحها للتطور الذي يشهده التعاون على جميع المستويات ،لاسيما المستوى المالى والفنى والتطلع إلى مزيد توطيده وتنويعه في المرحلة القادمة في إطار المصلحة المشتركة.



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كما استعرضت فريال الورغي السبعي اهم المجالات التي يمكن التركيز عليهافي الفترة المقبلة والتي تندرج ضمن أولويات العمل التنموى للحكومة من ذلك مجال الطاقات المتجددة و مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي و تعبئة الموارد المائية و تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الإجتماعي.

وجدد Marcus Cornaro إلتزام الإتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية خاصة فى المجالات ذات الإهتمام المشترك على غرار الأمن الغذائي والاستثمار و التشغيل والرقمنة والبحث والتجديد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحماية الإجتماعية .