شملت الابحاث فيها شيخ مدينة تونس الاسبق : شفيق جراية يؤكد امام القضاء قيامه باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة

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باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس 7 مارس 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها رجل الأعمال الموقوف في غير هذه القضية شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن ومتهم ثالث أحيل بحالة سراح يعمل كخبير في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .





وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه تم جلبه من السجن كما حضر عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا في حين تخلف المتهم رفيق عوالي عن الحضور وقدم محاميه شهادة طبية تثبت تمكينه من راحة اثر اصابته بوعكة صحية ،وبين شفيق جراية انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة بخصوص هذه القضية وطلب محاموه التاخير ليقدموا ما يفيد ذلك .



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وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدتية وفوض النظر في التاخير .





وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل.





وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل .

