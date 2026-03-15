Babnet

تونس تحتضن الدورة الدولية للأكابر والكبريات في كرة الطاولة من 24 الى 29 مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 14:46
      
تحتضن تونس من 24 الى 29 مارس الجاري الدورة الدولية للأكابر والكبريات في كرة الطاولة، حسب ما افاد به المدير الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة الطاولة غازي بالكاهية.

وأوضح بالكاهية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاحد، ان الدورة التي ستقام منافساتها بقصر الرياضة بالمنزه ستشهد مشاركة 128 لاعبا يمثلون 35 دولة مشيرا الى انها ستخصص لمسابقات الفردي والزوجي فتيان وفتيات والزوجي مختلط.


وبخصوص التمثيلية التونسية في المسابقة، أبرز بالكاهية ان المنتخب الوطني سيشارك بسبعة عناصر في الكبريات هنّ فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي ومريم الابراهيمي ونور البراهيمي وبلقيس السويسي وآلاء العباسي، بالاضافة الى ثلاثة عناصر في الأكابر هم ابوبكر بوراس ووسيم الصيد والحبيب عامر مع امكانية اضافة لاعبين اثنين لاحقا حسب جدول المسابقات وذلك تحت إشراف الطاقم الفني المتألف من المدربين مراد سطا وسفيان باللطيف.


وقال بالكاهية إنه تم اجراء تعديل على قائمة اللاعبين التونسيين المشاركين في هذه الدورة الدولية نظرا لتزامنها مع التربص الدولي الذي سيقام بمدينة هافيروف التشيكية من 15 الى 30 مارس الجاري تحضيرا لدورة الالعاب الاولمبية للشباب "داكار 2026".
وأردف أن هذه التربص الدولي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة بالشراكة مع اللجنة الدولية الاولمبية، سيشهد مشاركة الثلاثي التونسي آلاء السعيدي وأمير الصيد ويوسف العيدلي، مرفوقا بالمدرب الوطني غازي بالكاهية.

وختم المدير الفني الوطني ان دورة تونس الدولية ستعرف مشاركة عدد من اللاعبين الذين يحتلون مراكز متقدمة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة على غرار الفرنسي فلافيان كوتون المصنف 28 والياباني كيروتو شينوزوكا المصنف 33 لدى الأكابر والكورية الجنوبية جوو شينهوي المصنفة 17 واليابانية ميوو كيهارا المصنفة 23 لدى الكبريات.
وفي ما يلي قائمة البلدان المشاركة في الدورة الدولية للأكابر والكبريات:
تونس والجزائر وبلجيكا والبرازيل والبحرين والكاميرون وكرواتيا والدنمارك ومصر واسبانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإيطاليا واليابان وكوريا ومدغشقر وماليزيا ومولدافا والمكسيك وموناكو والفليبين ونيجيريا وهولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد والصين تايبيه وتركيا واوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325489

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-6
18°-11
20°-9
14°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>