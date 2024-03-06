في قضية فساد مالي : المكلف العام يطالب مسؤول بالديوانة ورجل اعمال واخرون بغرامة ب12 مليار

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باب نات - احضرت أول أمس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،مسؤول بالديوانة ورجل اعمال في حين لم يحضر بقية المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم اعوان ديوانة ، وقد تبين انه سبق وان نبه إليهم بالحضور في حين أحيل متهمون اخرون بحالة فرار من بينهم فتاتين .



وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وقدم مطلب في القيام بالحق الشخصي وتقرير يتضمن طلباته المدنية .





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وطلب محامو المحامين التاخير للإطلاع على الطلبات المدنية للمكلف العام بنزاعات الدولة ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع.



وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل.







وشملت الابحاث في ملف القضية اطار بالديوانة و14 متهما من بينهم رجل أعمال احالتهم دائرة الاتهام على انظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي من اجل الجرائم مناط الفصول 32؛96؛182٫193من المجلة الجزائية والفصول 39 و394 و1 و2 و397 و3 و386 و405 و371 و377 و378 و350 و 375 والفصل 20 و22 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصول 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 المتعلق مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح بالقانون بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019.



ووفق ملف القضية فان المتهم الرئيسي وهو اطار بالديوانة تعمد استغلال صفته وعمله بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لوضع ختم الديوانة الخاص بالقباضة الديوانية على تصريحين والتنصيص على خروج بضاعة تخص مادتى التن والسردينة والحال انه ثبت عدم خروجهما عبر المعبر الحدودي المذكور وهو ما اسفر عن حصول ضرر للادارة من خلال التلاعب على القيمة المضافة التى كان يفترض ان يقع دفعها لفائدة صندوق الدولة وتقدر قيمتها ب11.576.88.502 دينار ( 11 مليار ).....



وقد طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي جميع المهمين بدفع غرامة مالية فيما بينهم بالتضامن فاقت 12 مليون دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة جراء تلك الأفعال ..