البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن 7 نواب

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صوت مجلس نواب الشعب خلال جلسة سرية مساء يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بالرفض على طلب رفع الحصانة عن 7 نواب كانت قد تقدمت به جهة قضائية للبرلمان حسب ما أفاد لاذاعة موزاييك نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي...



وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات رفع الحصانة عن 7 نواب تتعلق بقضايا اغلبها في علاقة بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين إضافة إلى قضية تتعلق بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.





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وكان النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني قد أكد الثلاثاء في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع 'فايسبوك' أن ''الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفضت اليوم رفع الحصانة عن شخصه بأغلبية مطلقة''.