Babnet

رياض شلبي: حملة قيس سعيد الرئاسية حاضرة ننتظر ترشحه وبرنامجه الانتخابي‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e779487376a8.10556784_gfqnlokjehimp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 20:55 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال القيادي في حراك 25 جويلية رياض شلبي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحراك جاهز لقيادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
واضاف " الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها" متابعا " الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها".
وشدد على أن الرئيس يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283437


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*