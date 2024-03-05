رياض شلبي: حملة قيس سعيد الرئاسية حاضرة ننتظر ترشحه وبرنامجه الانتخابي‎

قال القيادي في حراك 25 جويلية رياض شلبي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحراك جاهز لقيادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.واضاف " الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها" متابعا " الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها".وشدد على أن الرئيس يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم.