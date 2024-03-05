رياض شلبي: حملة قيس سعيد الرئاسية حاضرة ننتظر ترشحه وبرنامجه الانتخابي‎

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قال القيادي في حراك 25 جويلية رياض شلبي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الحراك جاهز لقيادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
واضاف " الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها" متابعا " الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها".
وشدد على أن الرئيس يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم.
واضاف " الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها" متابعا " الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها".
وشدد على أن الرئيس يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم.
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