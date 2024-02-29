العثور على شاب مشنوقا ... في حواص زهروني

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اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بفتح بحث أثر العثور على جثة"شاب مشنوقا بأحدى الأشجار بمنبت حي حواص الزهروني , كما اذنت برفعها الى مصالح الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة بدقة.



والضحية من متساكني حي المنوبية وهو في العقد الثاني من العمر ...





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ووفق المعطيات الاولية يبدو أنه أقدم على الانتحار, والاكيد ان تقرير الطب الشرعي سيكشف الظروف والملابسات الحقيقية الوفاة.



