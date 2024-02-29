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العثور على شاب مشنوقا ... في حواص زهروني

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بفتح بحث أثر العثور على جثة"شاب مشنوقا بأحدى الأشجار بمنبت حي حواص الزهروني , كما اذنت برفعها الى مصالح الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة بدقة.

والضحية من متساكني حي المنوبية وهو في العقد الثاني من العمر ...

...

ووفق المعطيات الاولية يبدو أنه أقدم على الانتحار, والاكيد ان تقرير الطب الشرعي سيكشف الظروف والملابسات الحقيقية الوفاة.



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