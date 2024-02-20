المدير العام السابق للديوانة امام القطب المالي

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باب نات - باشرت أمس الاثتين 19 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تدليس والمشاركة في ذلك شملت الابحاث فيه المدير العام السابق للديوانة سليمان ورق ولم يحضر هذا الأخير جلسة المحاكمة وطلب محاميه مزيد التاخير فقررت هيىة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.

وتتعلق القضية بشبهات فساد وتدليس في المناظرات التى نظمتها الديوانة التونسية وقبول أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط التي تتطلبها الوظيفة...