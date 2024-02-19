تمسك فيها المكلف العام بالتتبع : هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا جلال بن عيسى

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باب نات - شرعت يوم الاثنين 19 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه رجل الأعمال جلال بن عيسى وبالمناداة على هذا الأخير لم يحضر الجلسة وتبين انه سبق وان نبه عليه بالحضور ،وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المدنية التى قدمها سابقا وفق تقريره وبالتتبع .



وطلب محامي بن عيسى التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع، فقررت هيئة الدائرة الاستجابة للطلب واجلت القضية ىشهر ماي المقبل.





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وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الأعمال جلال بن عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.



وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب جلال بن عيسى وذلك لعدم كفاية الحجة...