القبض على امرأة حاولت إدخال أقراص مخدرة إلى داخل السجن

تمكن أمس أعوان الحراسة بالسجن المدني بالرابطة من التفطن إلى والدة أحد السجناء حاولت إدخال 23 قرص مخدر مخفية بإحكام داخل نعال بلاستيكي كانت تنوي تسليمه الى ابنها خلال زيارتها له.



وقد تم تقديمها الى مقر فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة رفقة المحجوز وبتعميق التحريات معها اعترفت باقتنائها للكمية المذكورة لابنها إضافة الى تحوزها على كمية أخرى بمنزلها.





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بالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بإحالة المحضر على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة الأبحاث.

