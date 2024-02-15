حي إبن خلدون : محاصرة مجرم خطير محل 30 منشور تفتيش...

تمكن أول أمس فريق مصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية لشرطة النجدة الجهوية من تحديد مكان تواجد نفر مصنف خطير ومحل عدة مناشير تفتيش والقبض عليه بجهة حي ابن خلدون وبحوزته قطعة من مخدر القنب الهندي.



بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 30 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "العنف الشديد، السرقة، الاضرار بملك الغير، تكوين وفاق...".





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وقد تم تقديمه والمحجوز الى مقر مركز الاستمرار بحي ابن خلدون لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

