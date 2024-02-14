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الصادق الحبوبي: تغير مذاق الخبز يعود لتعرض القمح للأمطار و عدم تجفيفه قبل رحيه

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 09:26 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نفى الصادق الحبوبي أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المخابز القيام بتغيير في طبيعة الخبز ما أدى لتغير مذاقه.
وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام " يمكن أن الامر يعود لتعرض القمح المستخدم لمياه الأمطار وعدم قيام المخابز بتجفيفه قبل رحيه" متابعا " ممكن ان القمح " مندي شوية".
وتابع " لم نغير طبيعة الخبز وتغير المذاق يعود لتعرض القمح للأمطار ورحيه دون تشييحه".


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