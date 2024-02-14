الصادق الحبوبي: تغير مذاق الخبز يعود لتعرض القمح للأمطار و عدم تجفيفه قبل رحيه

نفى الصادق الحبوبي أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المخابز القيام بتغيير في طبيعة الخبز ما أدى لتغير مذاقه.وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام " يمكن أن الامر يعود لتعرض القمح المستخدم لمياه الأمطار وعدم قيام المخابز بتجفيفه قبل رحيه" متابعا " ممكن ان القمح " مندي شوية".وتابع " لم نغير طبيعة الخبز وتغير المذاق يعود لتعرض القمح للأمطار ورحيه دون تشييحه".