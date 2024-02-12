



تونس 12 فيفري 2024 (وات)- تمكّنت الوحدات المركزية بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة، مؤخرا، من تفكيك وفاق اجرامي يقوم بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية وينشط ضمن شبكات دوليّة ألحق أضرار ماديّة جسيمة بمشغلي الاتصالات المحليين.



تفكيك وفاق إجرامي يقوم بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية (الحرس الوطني)تونس 12 فيفري 2024 (وات)- تمكّنت الوحدات المركزية بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة، مؤخرا، من تفكيك وفاق اجرامي يقوم بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية وينشط ضمن شبكات دوليّة ألحق أضرار ماديّة جسيمة بمشغلي الاتصالات المحليين.

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وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، أن هذه الشبكة مختصة في تحويل المكالمات الدّوليّة إلى مكالمات محلّية دون ترك أثر رقمي لشريحة النّداء الأجنبية باستخدام وسائل وأجهزة فنيّة، قصد اعتراض بيانات اتصال موجّهة إلى العموم عبر نظام معلومات افتراضي.



وأضاف ذات المصدر أنه بختم الأبحاث تم الاحتفاظ بمجموعة من المشتبه بهم وحجز جهازين اثنين "سيم بوكس" ( Sim Box)وأجهزة إلكترونيّة أخرى و4 سيارات و6790 شريحة نداء و850 بطاقة شحن هاتف جوال ومبلغ مالي قدره 13 ألف و500 دينار عملة تونسيّة.