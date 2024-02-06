منير بن صالحة: "إغتيال بلعيد يرقى إلى مستوى إغتيال الحريري وكندي"



وأضاف أنّ "قضيّة بلعيد هي قضيّة سياسية وجريمة دولة واختزال اغتياله في قضية قتل عادية هو تهميش للقضيّة" متابعا أنّ "البحث والإستقراء انتهى وتنطلق اليوم المرافعات"، لافتًا إلى "هيئة الدفاع قامت بدورها على أحسن وجه في هذه القضية".

وشدّد على أنّ "قاتل شكري بلعيد هو فقط أداة للقاتل المعنوي الذي وصف شكري بلعيد بالكافر والنكبة وقال إنّه لابدّ أن يُقتل".



قال المحامي منير بن صالحة اليوم الثلاثاء في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" إنّ "إغتيال الشهيد شكري بلعيد يرقى إلى مستوى إغتيال رفيق الحريري وجون كندي" مشيرًا إلى أنّ "القضية اليوم في مسارها الصحيح وجاهز للفصل".وأضاف أنّ "قضيّة بلعيد هي قضيّة سياسية وجريمة دولة واختزال اغتياله في قضية قتل عادية هو تهميش للقضيّة" متابعا أنّ "البحث والإستقراء انتهى وتنطلق اليوم المرافعات"، لافتًا إلى "هيئة الدفاع قامت بدورها على أحسن وجه في هذه القضية".وشدّد على أنّ "قاتل شكري بلعيد هو فقط أداة للقاتل المعنوي الذي وصف شكري بلعيد بالكافر والنكبة وقال إنّه لابدّ أن يُقتل".

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وشكري بِلعيد (26 نوفمبر 1964 - 6 فيفرى 2013)، هو سياسي ومحامي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.



كان من أشدّ المنتقدين لآداء حكومة الترويكا التى تقودها حركة النهضة ، اغتيل أمام منزله بالعاصمة ، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام وسقوط الحكومة باعلان رئيسها حمادى الجبالى الاستقالة في 19 فيفرى 2013



ووجه اتهام الاغتيال الى أنصار الشريعة الذى تم تصنيفه تنظيما ارهابيا في أوت 2013، الا أن عائلة بلعيد رفاقه وأسرته الحزبية والسياسية تمكسوا بمحاسبة حركة النهضة سياسيا وقضائيا باعتبار تعرض الشهيد قبل اغتياله وعند معارضته لحكمها للتشويه والترهيب والتكفير الى جانب دعم الحركة للتيار الديني المتشدد ومسؤوليتها عن أحداث عنف ضد المعارضين