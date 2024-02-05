وزيرة الإقتصاد تلتقي المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي

اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعى اليوم الإثنين 05 فيفري 2024 ب Syed Tauquir Shah المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي.





وكانت المقابلة التى حضرتها سامية الشرفي مديرة ديوان رئيس الحكومة والممثل المقيم للبنك بتونس Alexandre Arrobbio وة لمياء بن ميم ممثلة تونس بالبنك الدولي ،مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون المالي والفني فى الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة فى إطار برنامج " الشراكة القطرية لتونس للفترة 2023 -2027."



...



كما كان اللقاء فرصة تم خلالها التعرض إلى أهم الأولويات الوطنية التي تم اقرارها للمرحلة القادمة من ذلك التقدم على مستوى الإنتقال الطاقي و مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على المستوى البيئي وندرة المياه بالإضافة إلى الحماية الإجتماعية للفئات الهشة والتمكين الإقتصادي خاصة للمرأة والأمن الغذائي والتنمية البشرية.

وثمنت فريال الورغي حرم السبعى دعم البنك الدولي لتونس الذى يمثل شريكا أساسيا للتنمية فى بلادنا منذ عقود ، معربة فى هذا الإطار عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز هذه الشراكة و هذاالتعاون خاصة فى هذه الظرفية الصعبة التى تمر بها معظم دول العالم لاسيما الدول النامية.

من جانبه بين Syed Tauquir Shah أن تونس تعد من الشركاء المهمين للبنك اعتبارا لعراقة علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، معربا عن الإستعداد لدعم البرامج الإصلاحية و التنموية ذات الأولوية الوطنية التى تم عرضها، مشيرا إلى انها تتناغم مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتى تركز بدورها على مجالات مهمة على غرار الطاقات المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية والتجديد التكنولوجي والتمكين الإقتصادي للمرأة. وجدد Shah الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة فى النماء الإقتصادي والاستقرار والرقي الإجتماعي.