ليلى حداد: " أطالب بعرض جلسات محاكمة قتلة شكري بلعيد على المباشر"

طالبت المحامية والقيادية في حركة الشعب ليلى حداد بضرورة بث جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد على المباشر مشددة على أن الامر يستحق قرارا سياسيا.

وأضافت في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" "القضية غيرت مجريات الوضع السياسي في تونس وبالتالي الراي العام متعطش لمعرفة الحقيقة".

وتابعت " القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزات العمومية خاصة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات".





وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 21 جانفي الماضي تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى جلسة يوم 6 فيفري للترافع فيها .ووفق عضو هيئة الدّفاع المحامية إيمان قزارة تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع الأبحاث ، وأصبح جاهزا للفصل فيه بعد ترافع المحامين من الفريقين الدّفاع والمتّهمين.وشكري بِلعيد (26 نوفمبر 1964 - 6 فيفرى 2013)، هو سياسي ومحامي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.كان من أشدّ المنتقدين لآداء حكومة الترويكا التى تقودها حركة النهضة ، اغتيل أمام منزله بالعاصمة ، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام وسقوط الحكومة باعلان رئيسها حمادى الجبالى الاستقالة في 19 فيفرى 2013ووجه اتهام الاغتيال الى أنصار الشريعة الذى تم تصنيفه تنظيما ارهابيا في أوت 2013، الا أن عائلة بلعيد رفاقه وأسرته الحزبية والسياسية تمكسوا بمحاسبة حركة النهضة سياسيا وقضائيا باعتبار تعرض الشهيد قبل اغتياله وعند معارضته لحكمها للتشويه والترهيب والتكفير الى جانب دعم الحركة للتيار الديني المتشدد ومسؤوليتها عن أحداث عنف ضد المعارضين