حي هلال: الاطاحة بعائلة بأكملها مندمجة في ترويج الأقراص المخدرة وحجز 1150 قرص مخدر نوع "اكستازي" ومصوغ واموال

تمكن أمس أعوان مصلحة فرق مكافحة المخدارات بـالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من تفكيك شبكة عائلية تنشط في مجال ترويج الأقراص المخدرة نوع "اكستازي" بجهة حي هلال بالعاصمة تونس وكشفت الابحاث ان أحد أفراد الشبكة يستعين بشقيقتة ووالدته في عملية تخزين الأقراص المخدرة، هذا وأمكن حجز 1150 قرص مخدر نوع اكستازي و مبلغ مالي قدره 1720 دينار و علبة غاز مشل للحركة و7 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام كما تم حجز 3 قطع مصوغ و ساعة يدوية فاخرة وحجز دفتر ادخار يتضمن مبلغ 2030 دينار من عائدات عملية الترويج.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع ذوي الشبهة من أجل "جرائم المخدرات" والأبحاث متواصلة.



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