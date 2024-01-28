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أمير العكروت: كنت أظن أن تهمتي زطلة أو شيكات فاذا هي .... أخطر

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 09:57 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال اللاعب السابق أمير العكروت في مداخلة على قناة الحوار التونسي أنه بريئ من تهمة تخدير رجل والاعتداء عليه في جلسة خمرية.
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وأضاف في حوار ببرنامج " فكرة سامي" " لما سمعت تهمتي في الإيقاف تملكني الضحك ونجوت بسبب تضارب أقوال المدعي " متابعا " كنت أعتقد أن تهمتي شيكات بدون رصيد او استهلاك الزطلة".
وتابع " اليوم انا في حالة توبة واصلي منذ سنتين".
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