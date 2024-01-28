أمير العكروت: كنت أظن أن تهمتي زطلة أو شيكات فاذا هي .... أخطر

قال اللاعب السابق أمير العكروت في مداخلة على قناة الحوار التونسي أنه بريئ من تهمة تخدير رجل والاعتداء عليه في جلسة خمرية.وأضاف في حوار ببرنامج " فكرة سامي" " لما سمعت تهمتي في الإيقاف تملكني الضحك ونجوت بسبب تضارب أقوال المدعي " متابعا " كنت أعتقد أن تهمتي شيكات بدون رصيد او استهلاك الزطلة".وتابع " اليوم انا في حالة توبة واصلي منذ سنتين".