بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق اغتصب شاب بعد تخديره

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة عصر اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق بالنادي الافريقي في كرة القدم من أجل اغتصاب شاب باستعمال التخدير،



كما تمت إحالة اللاعب المذكور صحبة أربعة متهمين اخرين على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل استهلاك ومسك وحيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك.



