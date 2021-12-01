بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق اغتصب شاب بعد تخديره

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة عصر اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق بالنادي الافريقي في كرة القدم من أجل اغتصاب شاب باستعمال التخدير،

كما تمت إحالة اللاعب المذكور صحبة أربعة متهمين اخرين على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل استهلاك ومسك وحيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك.

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