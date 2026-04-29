وزارة التربية تطلق "الدليل المرجعي/المتعلمون ذوو الاحتياجات الخصوصية" لدعم التربية الدامجة

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 13:40
      
أطلقت وزارة التربية مؤخرا دليلا مرجعيا تحت عنوان "المتعلمون ذوو الاحتياجات الخصوصية"، لدعم التعهد التربوي بهذه الفئة وتعزيز مقومات التربية الدامجة داخل المؤسسات التعليمية، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مدير نشر الكتاب المدرسي بوزارة التربية، سفيان الحضراوي.

وأوضح سفيان الحضراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مشاركة وزارة التربية في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، أن هذا الدليل يُعد أداة عملية ومرجعًا موحّدًا لفائدة الإطار التربوي ومختلف المتدخلين، حيث يعرّف بمختلف فئات الاحتياجات الخصوصية ويشرح خصائصها وطرق التعرف عليها بما يساعد على تكييف الممارسات البيداغوجية وضمان حق المتعلمين في تعليم دامج ومنصف.


وأضاف أن الدليل يتضمن آليات عملية للتشخيص المبكر والمتابعة المستمرة، ويساهم في ترسيخ ثقافة التربية الدامجة داخل الوسط المدرسي، إلى جانب تشجيع اعتماد مقاربات بيداغوجية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فضلًا عن دوره في توحيد الرؤى بين مختلف الهياكل المعنية عبر ما يوفره من توجيهات تطبيقية.


ولفت الحضراوي الى أن هذا الدليل سيقع توزيعه خلال الأيام القليلة القادمة على كافة المندوبيات الجهوية للتربية، بما يضمن تعميم الانتفاع به وتيسير اعتماده في مختلف المؤسسات التربوية.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى الارتقاء بجودة التعهد التربوي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية، وضمان تعليم شامل يراعي خصوصيات جميع المتعلمين ويدعم إدماجهم الفعلي داخل المنظومة التربوية.
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
