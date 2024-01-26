مجدي الكرباعي: في ظرف أسبوعين، وفاة جديدة مسترابة لمهاجر تونسي في السجون الايطالية ‎

كشف الجمعة 26 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني بايطاليا مجدي الكرباعي عن وفاة جديدة لمهاجر تونسي بالسجون الايطالية في ظرف أسبوعين.



وقال الكرباعي "فاجعة أخرى في سجن Montacuto بمدينة Ancona في ظرف أسبوعين تونسي ثاني يتوفى في السجن".

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وقال الكرباعي "فاجعة أخرى في سجن Montacuto بمدينة Ancona في ظرف أسبوعين تونسي ثاني يتوفى في السجن".

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وأوضح الكرباعي أن "التونسي يبلغ من العمر 37 سنة وجد في غرفته ميت حسب ما أفادته السلط من السجن , كما طالبت النيابة العمومية بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة".



وأضاف "هذه حالة الوفاة الثانية في ظرف شهر التي تحدث في سجن Montacuto الأولى كانت يوم 12 جانفي 2024 تونسي يبلغ من العمر 41 سنة".

