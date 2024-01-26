Babnet

مجدي الكرباعي: في ظرف أسبوعين، وفاة جديدة مسترابة لمهاجر تونسي في السجون الايطالية ‎

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 19:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
كشف الجمعة 26 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني بايطاليا مجدي الكرباعي عن وفاة جديدة لمهاجر تونسي بالسجون الايطالية في ظرف أسبوعين.

وقال الكرباعي "فاجعة أخرى في سجن Montacuto بمدينة Ancona في ظرف أسبوعين تونسي ثاني يتوفى في السجن".
أخبار ذات صلة:
الكرباعي: 6 جثث لمهاجرين تونسيين تم دفنها في ايطاليا عوض ترحيلها الي تونس...

...

وأوضح الكرباعي أن "التونسي يبلغ من العمر 37 سنة وجد في غرفته ميت حسب ما أفادته السلط من السجن , كما طالبت النيابة العمومية بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة".

وأضاف "هذه حالة الوفاة الثانية في ظرف شهر التي تحدث في سجن Montacuto الأولى كانت يوم 12 جانفي 2024 تونسي يبلغ من العمر 41 سنة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281102


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 20:21 Tunis
All Radio in One    
*.*.*