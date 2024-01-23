الكرباعي: 6 جثث لمهاجرين تونسيين تم دفنها في ايطاليا عوض ترحيلها الي تونس

انتقد الثلاثاء 24 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني بايطاليا مجدي الكرباعي تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الاجراءات اللازمة....





وأشار الكرباعي الي ان 6 جثث لمهاجرين تونسيين تم دفنهم في ايطاليا عوض ترحيلهم وتسليمهم لعائلاتهم لدفنها في تونس بسبب تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الاجراءات اللازمة.



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وانتقد الكرباعي ايضا تأخر السلطات التونسيية بخصوص اعلام عائلات المهاجرين بأنه تم دفن جثث ابنائهم في ايطاليا معتبرا ان ما حصل ظلم وغير انساني حسب تعبيره...