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الكرباعي: 6 جثث لمهاجرين تونسيين تم دفنها في ايطاليا عوض ترحيلها الي تونس

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 14:17 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انتقد الثلاثاء 24 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني بايطاليا مجدي الكرباعي تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الاجراءات اللازمة....


وأشار الكرباعي الي ان 6 جثث لمهاجرين تونسيين تم دفنهم في ايطاليا عوض ترحيلهم وتسليمهم لعائلاتهم لدفنها في تونس بسبب تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
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وانتقد الكرباعي ايضا تأخر السلطات التونسيية بخصوص اعلام عائلات المهاجرين بأنه تم دفن جثث ابنائهم في ايطاليا معتبرا ان ما حصل ظلم وغير انساني حسب تعبيره...


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