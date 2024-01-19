سفيان بن حميدة: كيسنجر مهندس حروب و أزمات عالمية ما يطيحش للإنتخابات محلية.. إحشموا على رواحكم !

قال الإعلامي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه يشعر بالاستغراب من اتهام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بالتامر على تونس وضرب الانتخابات المحلية.وقال بن حميدة " لا يمكن لمهندس الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي واميركا أن يسقط لمستوى الانتخابات المحلية لدولة من العالم الثالث".وتابع " احشموا على رواحكم ...".