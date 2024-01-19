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سفيان بن حميدة: كيسنجر مهندس حروب و أزمات عالمية ما يطيحش للإنتخابات محلية.. إحشموا على رواحكم !

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:36 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الإعلامي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه يشعر بالاستغراب من اتهام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بالتامر على تونس وضرب الانتخابات المحلية.
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وقال بن حميدة " لا يمكن لمهندس الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي واميركا أن يسقط لمستوى الانتخابات المحلية لدولة من العالم الثالث".وتابع " احشموا على رواحكم ...".


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