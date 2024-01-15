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جلول الجلاصي: " اقسم بالله العظيم وبشرفي أني لا اعرف رؤوف ماهر ..."‎

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 10:07 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الفنان جلول الجلاصي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "أي اف ام" انه لا يعرف الفنان رؤوف ماهر وانه لا يزايد او يكذب مرددا "اقسم بالله العظيم أني لا اعرفه".
وأضاف " معرفتي الفنية توقفت عند عبد الحليم حافظ والهادي الجويني وعلي الرياحي" متابعا " لست في نفس الذوق الفني مع الفنانين الحاليين والجيل الحالي".


...

وتابع " أقول للوافي ان "المسن" ليست تهمة او جريمة ونحن دائما شباب في الروح".
وشدد على انه يعرف القلم اللاذع للوافي ولكن في المقابل كان له جميل كبير على تاريخه وزار عائلته وجلس مع والده.
وكان سمير الوافي انتقد انكار نور الدين الباجي وجلول الجلاصي معرفتهم بالفنان رؤوف ماهر...

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