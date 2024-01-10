العربي سناقرية لوديع الجريئ" الان أصبح رئيس الجمهورية شخص جيد؟؟؟"

هاجم المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ بسبب رسالته الأخيرة لرئيس الجمهورية.وأضاف " الان أصبح رئيس الجمهورية شخص جيد بالنسبة للجريئ الذي رفض مرارا مطالبات الرئيس بشان نقل نهائي كاس تونس من المنستير الى تونس كما رفض وضع دقيقة صمت من اجل فلسطين في بداية المقابلات".وتابع " وديع الجريئ اضر كثيرا بالكرة التونسية التي تدهورت في عهده ويجب عليه احترام قرارات القضاء".