وديع الجريء يرسل من سجنه رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية

نشر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 تدوينة في شكل رسالة تظلّم إلى رئيس الدولة قيس سعيّد للمطالبة بالافراج عنه، معتبرا أن القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها وأن الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها وفيما يلي نصها:



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